TAG24 fragt den Stromberg-Cast: Funktioniert der trockene Zynismus heute noch?

Berlin - Vor rund 20 Jahren brachte Stromberg mit seinem zynischen und trockenen Humor über den Büroalltag die deutschen Fernsehzuschauer zum Lachen. Doch lässt sich sein Stil heute noch genauso unbefangen zeigen?

Christoph Maria Herbst (Bernd Stromberg, v.l.) erschien mit Milena Dreißig (Jennifer Schirrmann), Bjarne Mädel (Ernie), Diana Staehly (Tanja) und Oliver Wnuk (Ulf) bei der Premiere am Zoopalast. © Jens Kalaene/dpa

TAG24 war bei der Premiere der Fortsetzung "Stromberg – Wieder alles wie immer" in Berlin dabei und ging genau dieser Frage nach.

"Also wir hatten Spaß bei der Arbeit. Wie das ankommen wird, muss man sehen. Aber ich glaube, wenn Humor gut gemacht ist, dann ist es zeitlos komisch", erklärte Bjarne Mädel (57).

Für ihn ist das größte Kompliment, wenn die Leute glauben, die Witze seien improvisiert. "Aber es ist zu 99,9 Prozent Text von Ralf Husmann (Drehbuchautor) und sehr genau erarbeitet", so der "Ernie"-Darsteller.

Auch Julian F.M. Stöckel (38) ist sehr für den Humor von Stromberg zu haben. "Ich bin ja auch frech und böse und sage prinzipiell immer Sachen, die man heute nicht mehr sagen darf (...). Und politisch unkorrekt habe ich sowieso gerne", so der Entertainer.