Khloé Kardashian hat Angst, im Dunkeln zu schlafen - der Grund ist echt unheimlich

USA - Khloé Kardashian (41) gestand: Sie schläft nur mit Licht. Der Grund dafür ist eine gruselige Begegnung, die sie vor Jahren mit einem "Geist" hatte!

Khloé Kardashian (41) hatte eine gruselige Begegnung mit einem Geist. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" sprach die Reality-TV-Ikone über viele Verschwörungstheorien, an die sie glaubt - unter anderem, dass die Mondlandung 1969 nie stattgefunden haben soll.

Kurz darauf berichtete Khloé von einer unheimlichen Nacht in ihrem ehemaligen Zuhause, so People.

Sie erinnerte sich: "Ich schlief [...] und es gab einen Flur von Trues (Anm. d. Red.: ihre Tochter) Zimmer zu meinem Zimmer. Es war ein schmaler Flur aus Holz, also konnte ich Schritte hören."

Die Reality-TV-Ikone fügte hinzu, dass es auf keinen Fall ihre Tochter gewesen sein konnte, denn über eine Babykamera konnte sie sehen, dass diese noch in ihrem Bett schlief.