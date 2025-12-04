Khloé Kardashian hat Angst, im Dunkeln zu schlafen - der Grund ist echt unheimlich
USA - Khloé Kardashian (41) gestand: Sie schläft nur mit Licht. Der Grund dafür ist eine gruselige Begegnung, die sie vor Jahren mit einem "Geist" hatte!
In einer neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" sprach die Reality-TV-Ikone über viele Verschwörungstheorien, an die sie glaubt - unter anderem, dass die Mondlandung 1969 nie stattgefunden haben soll.
Kurz darauf berichtete Khloé von einer unheimlichen Nacht in ihrem ehemaligen Zuhause, so People.
Sie erinnerte sich: "Ich schlief [...] und es gab einen Flur von Trues (Anm. d. Red.: ihre Tochter) Zimmer zu meinem Zimmer. Es war ein schmaler Flur aus Holz, also konnte ich Schritte hören."
Die Reality-TV-Ikone fügte hinzu, dass es auf keinen Fall ihre Tochter gewesen sein konnte, denn über eine Babykamera konnte sie sehen, dass diese noch in ihrem Bett schlief.
Khloé Kardashian erlebte gruselige Ereignisse in ihrem ehemaligen Haus
Die 41-Jährige dachte zunächst nur, dass die Geräusche seltsam seien, legte sich auch kurz darauf wieder hin - doch dann kam der Schock.
Denn sie spürte kurz darauf, wie eine "kleine Hand" über ihren Kopf und durch ihre Haare strich!
Khloé erinnerte sich, dass sie dadurch total verängstigt war - doch es wurde noch schlimmer: Als sie ihre Augen öffnete, war niemand da!
"Es war das Gruseligste überhaupt. Seitdem schlafe ich nie mehr bei ausgeschaltetem Licht", erklärte das Model.
Eine Angestellte, die während der Podcast-Aufnahme dabei war, fügte hinzu, dass in diesem Haus viele paranormale Dinge passiert seien.
Ob es sich dabei um einen echten Geist gehandelt hatte, lässt sich darüber streiten - doch bis heute begleitet sie dieses gruselige Ereignis.
