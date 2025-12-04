Johannes B. Kerner versteht Hype um Silvesterabend nicht

Hamburg - Silvester gehört nicht zu den persönlichen Lieblingstagen des Moderators Johannes B. Kerner (60), der die große ZDF-Show "Willkommen 2026" moderieren wird.

Privat liegt Johannes B. Kerner (60) der letzte Tag im Jahr nicht am Herzen. © Christoph Soeder/dpa

"Ich bin kein Silvestertyp. Schon als Jugendlicher fand ich es irgendwie spooky, dass ab 22 Uhr plötzlich alle gute Laune hatten", sagte der Hamburger dem Nachrichtenportal web.de und ergänzte: "Insofern kommt es mir zupass, dass ich an diesem Tag immer arbeite."

Die ZDF-Show zum Jahreswechsel wird seit 2010 gesendet, Kerner ist seit 2016 dabei und moderiert zusammen mit Andrea Kiewel (60).

In den vergangenen Jahren wurde stets vom Brandenburger Tor aus übertragen.

Weil die Stadt Berlin sich in diesem Jahr aber an den Kosten nicht mehr beteiligen wollte, soll am 31. Dezember 2025 erstmals aus Hamburg gesendet werden.