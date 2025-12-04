José Carreras vor seiner Gala in Leipzig: "Das hätte ich nicht zu träumen gewagt"

Leipzig - Seit 1995 veranstaltet der spanische Opernsänger José Carreras (78) seine jährliche Spendengala in Leipzig . Mittlerweile hat er circa 250 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie gesammelt und ist selbst ganz erstaunt über diese hohe Summe. Auch in diesem Jahr sollen wieder viele Spenden zusammenkommen.

Der Opernsänger und Stifter ist seit 31 Jahren Gastgeber der Spendengala. © Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

"Das hätte ich damals nicht zu träumen gewagt", sagte Carreras vorab im Interview mit der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung.

Zusammen mit prominenten Gästen sammelt der 78-Jährige in einer Live-Show Spendengelder, die in die medizinische Forschung gehen. Sein Ziel ist es, Leukämie heilbar zu machen. Die Wissenschaftler entwickeln heute immer bessere und wirksamere Therapien.

"Diese Erfolge sind großartig. Und es ist wunderbar, wie Millionen Menschen ein Herz für Leukämie-Patienten und deren Familien zeigen", erklärte der Opernsänger.

Auch in diesem Jahr soll wieder eine stattliche Summe für Betroffene, Angehörige und für die Forschung zusammenkommen. Carreras bekommt in diesem Jahr Unterstützung unter anderem von Thomas Anders (62), Chris de Burgh (77), Santiano und Beatrice Egli (37).

Außerdem sitzen beispielsweise Schiedsrichter Dr. Felix Brych (50), Moderator Matthias Killing (46) und die Schauspielerin Nele Kiper (42) am Panel und nehmen Anrufe entgegen.