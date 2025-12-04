José Carreras vor seiner Gala in Leipzig: "Das hätte ich nicht zu träumen gewagt"
Leipzig - Seit 1995 veranstaltet der spanische Opernsänger José Carreras (78) seine jährliche Spendengala in Leipzig. Mittlerweile hat er circa 250 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie gesammelt und ist selbst ganz erstaunt über diese hohe Summe. Auch in diesem Jahr sollen wieder viele Spenden zusammenkommen.
"Das hätte ich damals nicht zu träumen gewagt", sagte Carreras vorab im Interview mit der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung.
Zusammen mit prominenten Gästen sammelt der 78-Jährige in einer Live-Show Spendengelder, die in die medizinische Forschung gehen. Sein Ziel ist es, Leukämie heilbar zu machen. Die Wissenschaftler entwickeln heute immer bessere und wirksamere Therapien.
"Diese Erfolge sind großartig. Und es ist wunderbar, wie Millionen Menschen ein Herz für Leukämie-Patienten und deren Familien zeigen", erklärte der Opernsänger.
Auch in diesem Jahr soll wieder eine stattliche Summe für Betroffene, Angehörige und für die Forschung zusammenkommen. Carreras bekommt in diesem Jahr Unterstützung unter anderem von Thomas Anders (62), Chris de Burgh (77), Santiano und Beatrice Egli (37).
Außerdem sitzen beispielsweise Schiedsrichter Dr. Felix Brych (50), Moderator Matthias Killing (46) und die Schauspielerin Nele Kiper (42) am Panel und nehmen Anrufe entgegen.
Der Star-Tenor erkrankte selbst an Leukämie und wurde geheilt
Die Gala findet am 10. Dezember in Leipzig statt und wird ab 20.15 Uhr live im MDR übertragen. Der Spanier feiert wenige Tage zuvor, am 5. Dezember, seinen 79. Geburtstag.
Dass er überhaupt dieses Alter erreicht, war nicht immer selbstverständlich, denn Carreras erkrankte selbst an Leukämie, konnte aber geheilt werden. "Der schönste Moment meines Lebens? Als mein Arzt mir mitteilte, dass ich komplett von Leukämie geheilt bin", erklärte er.
So ist es für den Sänger möglich, seit vielen Jahren seinen Traum zu leben und sich bis heute für seine Mission einzusetzen.
Titelfoto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.