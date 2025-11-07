Erschütternde Details: Deutsche Ex-Sportlerin wollte sich von Stalker töten lassen
Wuppertal - Schockierende Enthüllung von Tanja Makarić (28): Die Influencerin hat im Rahmen einer Talkrunde zugegeben, dass sie bereit war, sich von ihrem Stalker töten zu lassen.
Vor wenigen Monaten wagte die Ex-Schwimmerin den Schritt an die Öffentlichkeit und gestand, dass sie sechs bis acht Jahre von derselben Person belästigt wurde. Dabei soll es sich um einen früheren Freund der 28-Jährigen gehandelt haben.
Im Podcast "Deep und deutlich" erklärt Tanja, dass der Typ, den sie zunächst normal kennenlernte, irgendwann damit begonnen habe, sie zu stalken. Er schrieb unzählige Nachrichten, tauchte vor ihrer Haustür auf und warf Steine ans Fenster.
Als sich die Situation zuspitzte und sie keinen anderen Ausweg mehr wusste, stellte die werdende Mutter den Mann schließlich zur Rede und fragte ihn von Angesicht zu Angesicht, was er von ihr wolle. Seine Antwort: "Ich will, dass du stirbst!"
"Dann habe ich gesagt: 'Okay', also ich war bereit, wenn das dann aufhört", erklärt Tanja im Podcast. Zu diesem Zeitpunkt sei das Stalking für sie "schlimmer als der Tod" gewesen. So habe sie ihrem Peiniger schließlich entgegnet: "Dann bring mich um."
Tanja Makarić fuhr mitten in der Nacht allein zum Treffpunkt
Ihre einzige Bitte sei in dem Moment gewesen, dass er es "wenigstens schnell" machen solle, wie sie weiter preisgibt. Die anderen Gäste zeigen sich ob dieser Ausführungen fassungslos.
Doch damit nicht genug: Anschließend lässt Tanja die besagte Eskalationsnacht noch einmal Revue passieren und offenbart dabei, dass der Mann vor dem geplanten Mord noch Geschlechtsverkehr mit ihr verlangt habe.
"Auch wenn ich es niemals gewollt hätte", wie die Ex-Freundin von YouTube-Star Julian "Julienco" Claßen betont. Treffpunkt sei mitten in der Nacht auf einer Straße gewesen. Tanja fuhr tatsächlich hin - allein - und wartete sitzend auf dem Bordstein.
Die Begründung für ihr gefährliches Vorgehen: "Ihr müsst euch vorstellen, zweieinhalb Jahre so terrorisiert zu werden. Ich hätte mich wirklich vergewaltigen und umbringen lassen, so schlimm das auch klingt", sagte sie. Dann kam es zum Aufeinandertreffen.
Sie konfrontierte den Mann mit der Frage, was sie ihm eigentlich angetan habe, dass er sie pausenlos verfolge. "Ich bin das nicht, ich bin dein Schutzengel", zitiert sie seine Reaktion und hält abschließend fest: "Das war einfach krank."
Titelfoto: Instagram/tanjamakaric_ (Screenshot)