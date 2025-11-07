Erschütternde Details: Deutsche Ex-Sportlerin wollte sich von Stalker töten lassen

Wuppertal - Schockierende Enthüllung von Tanja Makarić (28): Die Influencerin hat im Rahmen einer Talkrunde zugegeben, dass sie bereit war, sich von ihrem Stalker töten zu lassen.

Tanja Makarić (28) hat erschütternde Details zu ihrem Stalking-Fall preisgegeben. © Instagram/tanjamakaric_ (Screenshot)

Vor wenigen Monaten wagte die Ex-Schwimmerin den Schritt an die Öffentlichkeit und gestand, dass sie sechs bis acht Jahre von derselben Person belästigt wurde. Dabei soll es sich um einen früheren Freund der 28-Jährigen gehandelt haben.

Im Podcast "Deep und deutlich" erklärt Tanja, dass der Typ, den sie zunächst normal kennenlernte, irgendwann damit begonnen habe, sie zu stalken. Er schrieb unzählige Nachrichten, tauchte vor ihrer Haustür auf und warf Steine ans Fenster.

Als sich die Situation zuspitzte und sie keinen anderen Ausweg mehr wusste, stellte die werdende Mutter den Mann schließlich zur Rede und fragte ihn von Angesicht zu Angesicht, was er von ihr wolle. Seine Antwort: "Ich will, dass du stirbst!"

"Dann habe ich gesagt: 'Okay', also ich war bereit, wenn das dann aufhört", erklärt Tanja im Podcast. Zu diesem Zeitpunkt sei das Stalking für sie "schlimmer als der Tod" gewesen. So habe sie ihrem Peiniger schließlich entgegnet: "Dann bring mich um."