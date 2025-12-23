Seit Jahren verkuppelt sie Single-Bauern: Hat sich Inka Bause in einen verliebt?

Köln - Seit mittlerweile 20 Jahren verkuppelt Inka Bause (57) bei " Bauer sucht Frau " Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Jetzt hat die Moderatorin aber darüber ausgepackt, ob sie sich selbst in einen der Teilnehmer verknallen könnte.

Beim großen Wiedersehen von "Bauer sucht Frau" brennen Inka Bause so einige Fragen unter den Nägeln. © RTL

Unzählige Bauern haben Dank ihr bereits die Frau fürs Leben gefunden - für sie selbst war bislang aber nicht der Richtige dabei, auch wenn sie sich durchaus in einen verlieben würde.

Das hat die RTL-Ikone jüngst im Interview mit BILD preisgegeben. "Ich habe schon tolle Bauern kennengelernt. Wirklich beeindruckende Männer. Aber die machen mir keinen Hof. Die wissen genau, was sie wollen, und dass ich als Frau aus der Großstadt vielleicht nicht die bin, die bleibt", verrät sie.

Gewohnt locker und humorvoll betont sie, dass sie den TV-Dauerbrenner schließlich nicht für sich selbst moderiere, sondern für sämtliche Single-Landwirte.

In der laufenden Staffel feiert Inka Bause nicht nur ihr persönliches Jubiläum bei "Bauer sucht Frau" - auch die Quoten sind aktuell ein großer Grund zum Feiern. "Wir haben über 15 Prozent Marktanteil! Das ist in der heutigen Fernsehlandschaft eine Sensation."