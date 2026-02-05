"Das Schlimmste in meinem ganzen Leben": Große Sorge um Baby von Tanja Makarić

Wuppertal - Große Sorge um ihr Baby: Influencerin Tanja Makarić (28) sorgte vor wenigen Tagen mit Klinikfotos für Aufsehen. Jetzt spricht die 28-Jährige offen über den dramatischen Hintergrund.

Tanja Makarić (28) hat den Schock immer noch nicht ganz verdaut. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ tanjamakaric_

In ihrer Instagram-Story erklärt Tanja am Donnerstag, dass sie die letzten Tage bewusst offline war. Was passiert sei, beschreibt sie als "das Schlimmste in meinem ganzen Leben".

Daher sei es nötig gewesen, Zeit für sich zu haben, um auf den "Schock klarzukommen". Auslöser war offenbar ein dramatischer Moment am Sonntag.

Ihrem Baby ging es plötzlich nicht gut. "Sie war so ein bisschen anders", erinnert sich Tanja. Malou habe viel geschrien und sich nach dem Stillen scheinbar verschluckt.

Eine Freundin bemerkte, dass das Baby keine Luft bekam, schnappte sich Malou, rannte mit ihr auf die Terrasse und klopfte ihr auf den Rücken. Das Kind lief blau an und Tanja wählte sofort den Notruf.

Kurz darauf traf der Rettungsdienst ein, allerdings mit einem großen Missverständnis: Die Sanitäter waren eigentlich auf einen 60-jährigen Mann vorbereitet und nicht auf ein Neugeborenes.