"Das Schlimmste in meinem ganzen Leben": Große Sorge um Baby von Tanja Makarić
Wuppertal - Große Sorge um ihr Baby: Influencerin Tanja Makarić (28) sorgte vor wenigen Tagen mit Klinikfotos für Aufsehen. Jetzt spricht die 28-Jährige offen über den dramatischen Hintergrund.
In ihrer Instagram-Story erklärt Tanja am Donnerstag, dass sie die letzten Tage bewusst offline war. Was passiert sei, beschreibt sie als "das Schlimmste in meinem ganzen Leben".
Daher sei es nötig gewesen, Zeit für sich zu haben, um auf den "Schock klarzukommen". Auslöser war offenbar ein dramatischer Moment am Sonntag.
Ihrem Baby ging es plötzlich nicht gut. "Sie war so ein bisschen anders", erinnert sich Tanja. Malou habe viel geschrien und sich nach dem Stillen scheinbar verschluckt.
Eine Freundin bemerkte, dass das Baby keine Luft bekam, schnappte sich Malou, rannte mit ihr auf die Terrasse und klopfte ihr auf den Rücken. Das Kind lief blau an und Tanja wählte sofort den Notruf.
Kurz darauf traf der Rettungsdienst ein, allerdings mit einem großen Missverständnis: Die Sanitäter waren eigentlich auf einen 60-jährigen Mann vorbereitet und nicht auf ein Neugeborenes.
Untersuchungen bringen Klarheit: Seltenes Symptom bei Säuglingen
Laut Tanja reagierten die Sanitäter trotz der schwierigen Umstände sofort, hielten Malou eine Sauerstoffmaske vors Gesicht und forderten Verstärkung an.
Wie genau die Retter die Situation schließlich unter Kontrolle brachten, weiß Tanja selbst nicht mehr. Sie hatte einen Blackout, stand völlig unter Schock, musste sich sogar übergeben.
Als Malou endlich stabil war, ging es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort folgten zahlreiche Untersuchungen, unter anderem EEG und EKG.
Die Diagnose des Notarztes brachte später Licht ins Dunkle: Das Neugeborene hatte sich nicht verschluckt, sondern das sogenannte BRUE-Symptom erlitten. Ein kurzer, unerklärlicher Vorfall bei Säuglingen, der aber meist folgenlos bleibt.
"Uns geht es jetzt wieder gut", stellt Tanja klar. Die Ärzte hätten ihr geraten, den Alltag ganz normal weiterzuführen. Doch genau das fällt Tanja schwer: Seitdem kämpft sie erneut mit Panikattacken und muss den Schock erst einmal verarbeiten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ tanjamakaric_