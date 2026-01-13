Drei Wochen nach Baby-Geburt: Fiese Body-Kritik an Tanja Makaric
Köln - Seit nicht mal einem Monat schwebt Influencerin Tanja Makaric (28) im absoluten Mutterglück. Jetzt wird die Neu-Mama aber plötzlich mit uncharmanten Nachrichten konfrontiert, mit denen sie zusätzlich zu kämpfen hat.
Als wäre der eigene Kampf mit dem Körper und den durch die Geburt neu-entdeckten Gefühlen nicht schon Herausforderung genug, muss sich die 28-Jährige jetzt auch noch mit fieser Durch-die-Blume-Kritik auseinandersetzen.
Als Reaktion auf eine ihrer neuesten Instagram-Storys hat sich zuletzt eine Userin gemeldet und über die Optik der 28-Jährigen gewundert.
"Das ist so ungewohnt deine Modelfigur nicht zu sehen. Aber du siehst immer noch toll aus. Liebe deine sportlichen Beine", lautete die Rückmeldung per "DM".
Locker lässig abschütteln kann Tanja die Wortmeldung aber offensichtlich nicht. Kurz darauf stellte sie klar, dass sie derzeit ohnehin mit so einigen Dingen zu kämpfen habe. "Ich hatte kurz mal mental Breakdown (...) weil am schlimmsten finde ich nicht die Müdigkeit, sondern die Hormone."
Tochter von Tanja Makaric herzkrank?
Zusätzlich dazu, dass auch Töchterchen Malou die Aufmerksamkeit ihrer Mama - teilweise auch knatschig einfordere - setzt der Ex-Leistungsschwimmerin auch der eigene Körper zu.
"Dann bin ich traurig, wenn sie weint und ich nicht weiß, was sie hat. Und dann kommt noch hinzu, dass wenn ich manchmal meine Nachrichten durchschaue - sowas Krasses lesen muss", lautet ihre Reaktion.
Mit einer Sache muss sich Tanja künftig dagegen nicht mehr beschäftigen: Sorgen um einen möglichen Herzfehler ihres Babys. "Ich war heute beim Kardiologen mit Malou, denn ich hatte bei meiner Geburt ein Loch im Herz", erklärt Tanja aus ihrem Auto heraus.
Anders als bei ihrer Mama scheint bei Malou hingegen alles in Ordnung zu sein. "Der Arzt hat aber gesagt, dass sie nicht herzkrank ist und ich mir nicht so große Gedanken machen soll."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric