Drei Wochen nach Baby-Geburt: Fiese Body-Kritik an Tanja Makaric

Köln - Seit nicht mal einem Monat schwebt Influencerin Tanja Makaric (28) im absoluten Mutterglück. Jetzt wird die Neu-Mama aber plötzlich mit uncharmanten Nachrichten konfrontiert, mit denen sie zusätzlich zu kämpfen hat.

Mit Kommentaren wie diesen muss sich Influencerin Tanja Makaric seit der Geburt regelmäßig herumschlagen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Als wäre der eigene Kampf mit dem Körper und den durch die Geburt neu-entdeckten Gefühlen nicht schon Herausforderung genug, muss sich die 28-Jährige jetzt auch noch mit fieser Durch-die-Blume-Kritik auseinandersetzen.

Als Reaktion auf eine ihrer neuesten Instagram-Storys hat sich zuletzt eine Userin gemeldet und über die Optik der 28-Jährigen gewundert.

"Das ist so ungewohnt deine Modelfigur nicht zu sehen. Aber du siehst immer noch toll aus. Liebe deine sportlichen Beine", lautete die Rückmeldung per "DM".

Locker lässig abschütteln kann Tanja die Wortmeldung aber offensichtlich nicht. Kurz darauf stellte sie klar, dass sie derzeit ohnehin mit so einigen Dingen zu kämpfen habe. "Ich hatte kurz mal mental Breakdown (...) weil am schlimmsten finde ich nicht die Müdigkeit, sondern die Hormone."