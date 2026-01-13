 529

Drei Wochen nach Baby-Geburt: Fiese Body-Kritik an Tanja Makaric

Tanja Makaric könnte momentan eigentlich nicht glücklicher sein. Wären da doch nur nicht fiese Kommentare auf ihren After-Baby-Body.

Von Maurice Hossinger

Köln - Seit nicht mal einem Monat schwebt Influencerin Tanja Makaric (28) im absoluten Mutterglück. Jetzt wird die Neu-Mama aber plötzlich mit uncharmanten Nachrichten konfrontiert, mit denen sie zusätzlich zu kämpfen hat.

Mit Kommentaren wie diesen muss sich Influencerin Tanja Makaric seit der Geburt regelmäßig herumschlagen.
Mit Kommentaren wie diesen muss sich Influencerin Tanja Makaric seit der Geburt regelmäßig herumschlagen.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Als wäre der eigene Kampf mit dem Körper und den durch die Geburt neu-entdeckten Gefühlen nicht schon Herausforderung genug, muss sich die 28-Jährige jetzt auch noch mit fieser Durch-die-Blume-Kritik auseinandersetzen.

Als Reaktion auf eine ihrer neuesten Instagram-Storys hat sich zuletzt eine Userin gemeldet und über die Optik der 28-Jährigen gewundert.

"Das ist so ungewohnt deine Modelfigur nicht zu sehen. Aber du siehst immer noch toll aus. Liebe deine sportlichen Beine", lautete die Rückmeldung per "DM".

Wieder Ärger mit der "Indigo Star": Robert Geiss nach Yacht-Unfall völlig außer sich
Robert Geiss Wieder Ärger mit der "Indigo Star": Robert Geiss nach Yacht-Unfall völlig außer sich

Locker lässig abschütteln kann Tanja die Wortmeldung aber offensichtlich nicht. Kurz darauf stellte sie klar, dass sie derzeit ohnehin mit so einigen Dingen zu kämpfen habe. "Ich hatte kurz mal mental Breakdown (...) weil am schlimmsten finde ich nicht die Müdigkeit, sondern die Hormone."

Tochter von Tanja Makaric herzkrank?

Die Ex von Julian Claßen wurde kurz vor Weihnachten Mama, geht in ihrer neuen Rolle komplett auf.
Die Ex von Julian Claßen wurde kurz vor Weihnachten Mama, geht in ihrer neuen Rolle komplett auf.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Zusätzlich dazu, dass auch Töchterchen Malou die Aufmerksamkeit ihrer Mama - teilweise auch knatschig einfordere - setzt der Ex-Leistungsschwimmerin auch der eigene Körper zu.

"Dann bin ich traurig, wenn sie weint und ich nicht weiß, was sie hat. Und dann kommt noch hinzu, dass wenn ich manchmal meine Nachrichten durchschaue - sowas Krasses lesen muss", lautet ihre Reaktion.

Mit einer Sache muss sich Tanja künftig dagegen nicht mehr beschäftigen: Sorgen um einen möglichen Herzfehler ihres Babys. "Ich war heute beim Kardiologen mit Malou, denn ich hatte bei meiner Geburt ein Loch im Herz", erklärt Tanja aus ihrem Auto heraus.

Daniel Aminati will wissen, ob seine Frau einen Neuen hat: Ihre Antwort überrascht
Patrice Aminati Daniel Aminati will wissen, ob seine Frau einen Neuen hat: Ihre Antwort überrascht

Anders als bei ihrer Mama scheint bei Malou hingegen alles in Ordnung zu sein. "Der Arzt hat aber gesagt, dass sie nicht herzkrank ist und ich mir nicht so große Gedanken machen soll."

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Mehr zum Thema Tanja Makarić: