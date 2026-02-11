Tiefe Sehnsucht bei Tanja Makarić: Das würde sie trotz Risiken so gerne mit ihrem Kind machen
Düsseldorf - Seit Ende vorigen Jahres schwebt Tanja Makarić (28) mit Töchterchen Manu im Mutterglück. Eine Sache wolle sie seitdem so gerne mit ihren Fans teilen - wird darauf wegen bekannter Risiken aber vermutlich verzichten.
Kurz vor Weihnachten hatte die Ex von Julian "Julienco" Claßen (32) verraten, Mama einer gesunden kleinen Tochter geworden zu sein.
Seitdem bestimmt die kleine Manu den Alltag der einstigen Leistungsschwimmerin und des für die Öffentlichkeit unbekannten Papas.
Eine Sache reizt Influencer-Mama Tanja dabei ganz besonders: Sie würde ihren Nachwuchs nur allzu gerne vor der Kamera zeigen und ihren Fans präsentieren - wie es für eine Momfluencerin eben fast schon zum guten Ton gehört.
Sich dazu durchringen wird die 28-Jährige aber voraussichtlich (noch) nicht. Denn wie sie in einer ihrer neuesten Storys auf Instagram preisgibt, seien ihr die Risiken viel zu bewusst. "Ich zeige die Manu nicht. Ich würde aber gerne - ich kenne die Risiken und deswegen zeige ich sie nicht. Das ist mir sehr bewusst, aber ich würde so, so gerne."
Tanja Makarić übt saftige Kritik an Influencern
Ganz besonders eine ihrer Freundinnen bekommt bei dem Thema jede Menge Neid ab, wie Tanja erklärt. "Die Tochter meiner Freundin ist jetzt zehn Jahre und die tanzt die ganze Zeit mit ihrer Tochter und die sind so wie Freundinnen. Und ich freue mich so darauf, so was zu teilen."
Heißt: Gut möglich, dass die Neu-Düsseldorferin ihre Tochter in Zukunft eines Tages zeigen wird.
Mit ihrer vorgelebten Herangehensweise ist die 28-Jährige aber kein Einzelfall. Auch andere Promi-Mamas verzichten darauf, ihre Kinder auf Instagram zu zeigen - beispielsweise Laura Maria Rypa (30) oder Gülcan Kamps (43).
Aber auch ohne Mama-Tochter-Content wird es Tanja in den sozialen Netzwerken nicht langweilig, heißt es zum Start ihrer kleinen Netz-Kritik an ihren deutschlandweiten Instagram-Kollegen:
"Man teilt einfach nur sein Leben und die Leute, die man liebt. Ich sehe das hier in Deutschland so oft - viele Influencer machen auf Krampf Content. Die Australier oder Amerikaner machen das einfach, weil sie Spaß daran haben. So wie ich."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric