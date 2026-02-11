Tiefe Sehnsucht bei Tanja Makarić: Das würde sie trotz Risiken so gerne mit ihrem Kind machen

Düsseldorf - Seit Ende vorigen Jahres schwebt Tanja Makarić (28) mit Töchterchen Manu im Mutterglück. Eine Sache wolle sie seitdem so gerne mit ihren Fans teilen - wird darauf wegen bekannter Risiken aber vermutlich verzichten.

Tanja Makarić (28) hatte vor Kurzem Hals über Kopf mit ihrer Tochter in die Kinderklinik fahren müssen. © Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Kurz vor Weihnachten hatte die Ex von Julian "Julienco" Claßen (32) verraten, Mama einer gesunden kleinen Tochter geworden zu sein.

Seitdem bestimmt die kleine Manu den Alltag der einstigen Leistungsschwimmerin und des für die Öffentlichkeit unbekannten Papas.

Eine Sache reizt Influencer-Mama Tanja dabei ganz besonders: Sie würde ihren Nachwuchs nur allzu gerne vor der Kamera zeigen und ihren Fans präsentieren - wie es für eine Momfluencerin eben fast schon zum guten Ton gehört.

Sich dazu durchringen wird die 28-Jährige aber voraussichtlich (noch) nicht. Denn wie sie in einer ihrer neuesten Storys auf Instagram preisgibt, seien ihr die Risiken viel zu bewusst. "Ich zeige die Manu nicht. Ich würde aber gerne - ich kenne die Risiken und deswegen zeige ich sie nicht. Das ist mir sehr bewusst, aber ich würde so, so gerne."