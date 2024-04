Tanja Makaric schimpft auf Sportler: "Das ist so frech und asozial"

Innerhalb weniger Minuten schoss Tanja Makaric (27) in ihrer Story gegen chinesische Sportler. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Ausgerechnet sportliche Gründe brachten das Blut der Schwägerin von Ex-Bundesligaprofi Alessandro Schöpf (30) am Dienstag so richtig in Wallung.

Nachdem die Ex-Freundin von Julian Claßen (30) einen Screenshot zum Thema Doping im chinesischen Schwimmteam mit ihren Fans geteilt hatte, holte die Wahl-Kölnerin aus dem Nichts noch einmal so richtig aus.

Abgesehen hatte sie es dabei auf sämtliche Trainer der betroffenen Teams. "Das hat mich so aufgeregt, weil so viele trainieren so hart und reißen sich den Arsch auf und die dürfen dopen, gewinnen Medaillen und dürfen weiter an Turnieren teilnehmen [...]. Das finde ich so frech und asozial", sprudelte es aus ihr heraus.

Richtig abschließen konnte sie mit dem Thema allerdings noch nicht.