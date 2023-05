Unterzieht sich Tanja Makaric einer Schönheits-OP? "Juliencos" Freundin klärt auf

Ex-Leistungsschwimmerin Tanja Makaric (25) hat Probleme mit ihrer Nase. © Montage: Screenshot/Instagram/tanjamakaric_

Auf einer Zugfahrt nahm die frühere Leistungsschwimmerin ihre gut 650.000 Follower in einer Instagram-Story mit. "Ich kann ja meine Brillen nicht richtig tragen, ich muss die immer sehr tief tragen", erzählte Tanja ihren Fans.

Anschließend erklärte sie, warum dies so ist: "Meine Knochen haben sich in der Nase gespalten durch meine Schwimmbrille. Ich habe die immer so feste getragen, das ist wirklich Katastrophe."

Wird sich die 25-Jährige deshalb nun operieren lassen? Dies beantwortete sie auch direkt in der Story: "Ich habe absolut keine Lust, mich operieren zu lassen. Deswegen bin ich jetzt unterwegs, um zu gucken, ob man das vielleicht gerade spritzen kann."

Zudem habe Tanja eine schiefe Nasenscheidewand, und sie müsse "dort sowieso was richten lassen", denn es sei "richtig nervig", sodass die Freundin von "Julienco" auch nicht "richtig durch die Nase atmen kann".

Auch, dass es sich dabei um einen Schönheits-Eingriff handeln würde, dementierte Tanja sofort. "Also das ist keine OP oder so, kein Schönheits-Eingriff. Das haben bestimmt viele von euch auch, dass sie irgendwie so eine schiefe Nasenscheidewand haben oder die Knochen so abgesplittert sind."