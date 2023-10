Autounfall! Tanja Szewczenko verursacht Crash in Dubai: "Habe Rotz und Wasser geheult"

Dubai – Schock für Tanja Szewczenko (46)! Die Auswanderin und ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin hat in Dubai einen Autounfall gebaut. Ihre Zwillingssöhne (2) und Ehemann Norman Jeschke (44) saßen zum Zeitpunkt des Geschehens mit ihr im Wagen.

So sind alle Beteiligten wohlauf und Tanjas Auto hat lediglich einige Kratzer im Frontbereich davon getragen. "Die Anhängerkupplung vom anderen Wagen hat sich vorne in unseren Kühlergrill gebohrt", berichtet sie ihren rund 313.000 Followern.

Glücklicherweise macht sie bei ihrer Schilderung einen gesunden Eindruck und bestätigt auch selbst: "Am wichtigsten ist natürlich, dass niemandem was passiert ist."

Der Unfall hatte für Tanja und ihre Lieben glücklicherweise ein glimpfliches Ende. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Der Unfall sei in ihrer Wahrnehmung "wie aus dem Nichts" passiert. "Ich bin aus der Tiefgarage gefahren und an der ersten Ampel fahre ich jemandem hinten drauf. (...) Alle Auto waren eigentlich gerade bei Grün am Abbiegen ... Dachte wahrscheinlich, ich biege jetzt auch einfach ab, aber der Wagen vor mir hielt ..."

Als die einstige Eiskunstlauf-Queen ihren Fehler realisierte, habe sie sich als Erstes bei dem Mann im anderen Auto entschuldigt. Dieser sei "sooo nett" gewesen und habe ihr sogar mit dem weiteren Prozedere geholfen.

"Die Polizei kommt für so kleinere Unfälle gar nicht erst angefahren", weiß Tanja nun. Sie habe die Beamten zwar per Anruf in Kenntnis gesetzt, um die Unfallaufnahme müsse man sich in Dubai jedoch mithilfe eines Online-Formulars selber kümmern.

"Wir haben gerade eh so viel um die Ohren und dann verursache ich noch mehr, was es im Nachgang zu regeln gilt", macht sich die Auswanderin trotz des glimpflichen Ausgangs heftige Selbstvorwürfe. "Bestimmt mehr als 20 Jahre" lang sei sie unfallfrei gewesen - "und dann passiert mir das!"

In der Kommentarspalte unter ihrem letzten Posting fühlen die Follower mit Tanja mit und hinterlassen der 46-Jährigen aufmunternde Worte: "Es ist nur Blech und Hauptsache Dir ist nix passiert."