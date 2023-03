Blick in die Vergangenheit: Tanja Szewczenko schwärmt von ihrer Jugend und spricht über ihre Erfolge

Für die 45-Jährige war die Teilnahme an der Show "wie ein Ritterschlag, etwas Besonderes, eine große Ehrung." "Da ging auch für mich ein Traum in Erfüllung, durch Amerika reisen zu können, viele Städte zu sehen", erzählte sie weiter.

"Wenn man hier so wühlt, findet man auch wieder alte Relikte. Das hier ist zum Beispiel so ein Programmheft von 1994, von der großen Tom-Collins-Tour. Die fand in jedem Jahr in den USA statt und 1994 war ich Dritte bei den Weltmeisterschaften, hatte Bronze gewonnen und kam in den Genuss, von Tom Collins eingeladen zu werden", erzählte die frühere Profi-Eiskunstläuferin stolz.

Bereits seit 30 Jahren ist die 45-Jährige in der Öffentlichkeit bekannt. Die Zeitungsartikel, die seit jeher über sie veröffentlicht wurden, hat Tanja in Ordnern aufbewahrt. Nun möchte die Kölnerin diese ganzen Artikel digitalisieren lassen.

Unter anderem nahm die frühere Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (45) an Shows in den USA und Kanada teil. © Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Dem ehemaligen "Unter uns"-Star merkte man in ihrer Instagram-Story an, wie stolz sie auf ihre Vergangenheit ist.

"Miami, da sind wir angekommen, und da kam ich am Flughafen an, und mit meinen 16 Jahren. Und ich komme ja aus wirklich ganz einfachen Verhältnissen! Wir haben mit der Familie auf 65 Quadratmetern gewohnt, da war, also nicht viel Platz und wir hatten nie viel. Dann kam ich da in den USA an, in Miami, als Bronzemedaillengewinnerin und wurde mit einer neun Meter langen Stretch-Limousine abgeholt. Und ich so: 'Was ist das?' und die dann so: 'Du kannst jetzt einsteigen, wir fahren Dich zum Hotel'", berichtete Tanja mit einem Lächeln im Gesicht.

Auch über die Eislauf-Show von Tom Collins geriet die Dreifach-Mutter ins Schwärmen: "Man wurde dort in die Halle geshuttlet. Und das ist ja ganz anders als hier, wie man das hier von Eislauf-Veranstaltungen kennt. Dort sind richtige Arenen, riesige Mehrzweckhallen. Die Hallen waren immer voll damals. Da waren dann mal gut 20.000, 25.000 Leute in der Halle, wenn man eine Show gelaufen ist. Und die Atmosphäre, die könnt Ihr Euch vielleicht denken, die war auf jeden Fall gigantisch und ich habe es geliebt. Ich war Tom Collins so dankbar, dass ich diese Teilstrecke mitmachen durfte."

Neben der Tom-Collins-Tour in den USA durfte die Schauspielerin zudem auch in Kanada an der Elvis-Stojko-Tournee teilnehmen.