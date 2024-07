Tanja Szewczenko in Sorge: Ehemann Norman muss operiert werden!

Köln - Tanja Szewczenko (46) macht aktuell einen Abstecher nach Deutschland. Mehrere Wochen wird die frühere Eiskunstlauf-Queen nun in ihrer eigentlichen Heimat verbringen. Doch der Trip fängt mit einer kleinen Sorge an, denn Gatte Norman Jeschke (45) muss unters Messer!

Tanja Szewczenko (46) ist im Sommer mit ihrer Familie in Köln auf Heimatbesuch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

"Los geht's. Heute wird Norman am Knie operiert. Er hat sich für die Kölner Klinik entschieden, weil sein andere Knie hier auch bereits in der Vergangenheit nach einem Eislaufunfall erfolgreich operiert wurde", berichtet die dreifache Mutter ihren rund 310.000 Followern in ihrer Instagram-Story.

Ein weiterer Grund für die Operation in Deutschland sei, dass Tanja und Norman hier bessere Unterstützung für die Zwillinge Leo und Luis (beide 3) sowie ihre Tochter Jona (13) hätten.

Doch wieso kann der 45-Jährige eigentlich in Deutschland operiert werden, wenn das Paar mit den drei Kindern und Hund Guido mittlerweile in Dubai lebt?

"Wir haben seit letzte[m] Jahr eine internationale Versicherung. Das heißt, wir können hier wie da ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen", führt die frühere "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Darstellerin aus.