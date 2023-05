"Das wird teuer": Zwillinge von Tanja Szewczenko zerstören Luxus-Suite in Dubai

Tanja Szewczenko (45) zieht mit ihrem Mann und den drei Kindern nach Dubai. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Schon bald erfüllt sich die Dreifach-Mama den Traum vom persischen Golf. In nicht allzu langer Zeit zieht es den früheren "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Star mit der gesamten Familie nach Dubai.

Aktuell touren die Szeweczenkos dort, um eine geeignete Schule für Töchterchen Jona (12) zu finden. Doch für die Zwölfjährige kommt nicht nur eine deutsche Schule infrage, wo bereits ein Einstellungstest stattfand, sondern auch eine amerikanische und eine britische.

Ebenfalls an Bord sind natürlich die Zwillinge Luis und Leo (2). Und die beiden sorgten direkt für Chaos im Hotelzimmer der fünfköpfigen Familie. "So toll! Wir haben ja jetzt hier wirklich.. oh Leute", stöhnte Tanja genervt in ihre Instagram-Story für ihre fast 300.000 Follower.

"Die Jungs haben gerade diese - wahrscheinlich unfassbar teure - Lampe umgeschmissen", so die Buchautorin.

Und auch Gatte Norman gibt seinen Kommentar dazu ab: "Ja, das ist auch wirklich traurig um die Lampe."