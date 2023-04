Emotionaler Rückblick: So hart war der Start ins Leben für Tanja Szewczenkos Zwillinge

Köln – Es gibt eine Zeit in Tanja Szewczenkos' (45) Leben, an die sie sich mit gemischten Gefühlen zurückerinnert: die viel zu frühe Geburt ihrer beiden Söhne. Am Freitag wurde ihr dieser Lebensabschnitt mal wieder schmerzlich in Erinnerung gerufen. Ihren Fans erzählte sie von der turbulenten Zeit.