"Es ist furchtbar": Tanja Szewczenko erlebt Horror-Szenario mit ihren Zwillingen!

Köln - "Die hatten 10.000 Schutzengel!" Der Schock sitzt nach wie vor tief bei Tanja Szewczenko . Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit brachte die Zwillinge der 45-Jährigen nun in eine extrem gefährliche Situation.

So die Theorie, denn: "Plötzlich sehe ich im Augenwinkel eine offene Kellertür", berichtete die Schauspielerin weiter. Ihre Tochter Jona (11) sei zuvor im Untergeschoss gewesen, hatte anschließend aber wohl vergessen, das Schloss wieder zu verriegeln - mit Folgen!

Obwohl sie als Frühchen zur Welt kamen, entwickeln sich die Zwillinge prächtig. Aktuell haben Leo und Luis vor allem die Funktionsweise von Türklinken für sich entdeckt, was ihre Eltern im Haushalt natürlich vor eine neue Herausforderung stellt. Die einfachste Lösung: Abschließen!

"Gestern hatten wir wegen unserer Kekse fast einen Herzinfarkt bekommen", begann Tanja in ihrer Story zu erzählen und wählte für ihren ausführlichen Bericht die vielsagende Überschrift: "Was es bedeutet, Glück zu haben!"

Am 27. April 2021 erblickten Leo und Luis das Licht der Welt. Auf ihren Plätzen hält es die knuffigen Twins aber schon länger nicht mehr. Auf Instagram gewährt die frühere " Alles was zählt "-Darstellerin ihren rund 284.000 Fans seitdem nahezu pausenlos Einblicke in ihren Alltag als Dreifach-Mama. Dabei kann es mitunter ganz schön dramatisch zugehen.

Die ehemalige Weltklasse-Eiskunstläuferin lässt ihre Fans auf Instagram nur allzu gerne an ihrem Familienglück teilhaben. © instagram/tanjaszewczenko (Screenshots, Bildmontage)

"Da sind wir gerannt. Ich habe Norman noch nie so schnell gesehen", erinnerte sich Tanja an den Augenblick. Auf der untersten Stufe habe ihr Ehemann dann einen der beiden Rabauken wieder einsammeln können. Luis hatte es tatsächlich unfallfrei in den Keller geschafft.

Und sein Bruder? Von dem fehlte jede Spur. Panik brach aus. "Dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, wo dein Kind ist. Es ist so furchtbar", beschrieb die frühere Eiskunstläuferin ihre Gefühlswelt in ebenjenem Moment.

Nach bangen Minuten entdeckte die Familie ihr verschollen geglaubtes Mitglied wieder. "Leo hatte sich in der hintersten Ecke des Kellerraumes versteckt", löste Tanja ihr Martyrium schließlich auf. "Da stand er grinsend ... Ich habe gezittert und geheult. Ich war so fertig!"

Dass bei zwei Kindern, die sich gleichzeitig auf den Weg in den Keller machen, keines zu Schaden gekommen ist, grenzt für die 45-Jährige an ein Wunder. "Ich weiß nicht, wie viele Schutzengel die beiden hatten. Ich bin so dankbar!", erklärte die TV-Bekanntheit abschließend.