Friseur-"Desaster" bei Tanja Szewczenko: "Ich wollte eigentlich was anderes"

Tanja Szewczenko erlebte in dieser Woche ein Desaster beim Friseur ihres Vertrauens: Das Ergebnis sorgte bei der Schauspielerin glatt für Gelächter!

Von Laura Miemczyk

Dubai - Tanja Szewczenko (47) sehnte sich in dieser Woche nach einer Veränderung - so stattete sie "der Friseurmeisterin ihres Vertrauens" kurzerhand einen Besuch ab. Der verlief allerdings überhaupt nicht so, wie Tanja es sich vorgestellt hatte, sondern endete im "Desaster".

SO sieht Tanja Szewczenko (47) seit Dienstag nicht mehr aus ... © instagram/tanjaszewczenko Vor dem Termin hatte Tanja am Dienstag noch voller Zuversicht zu ihren mehr als 300.000 Instagram-Fans gesprochen und in ihrer Story verraten, nun "definitiv" eine optische Veränderung vornehmen zu wollen. "Ich hab ein, zwei Ideen, bespreche das mal mit der Friseurmeisterin meines Vertrauens und dann fällt die Entscheidung", hatte die 47-Jährige noch freudig angekündigt, meldete sich wenig später jedoch mit ernüchternden Worten bei ihren Anhängern. Während die Dubai–Auswanderin tapfer in die Kamera lächelte, präsentierte sie ihrer Community das Ergebnis - und das entsprach leider so gar nicht Tanjas Vorstellungen, wie sie offenbarte. Tanja Szewczenko Extrawurst für Tanja Szewzcenko? Jetzt muss ihrer Familie schon hinterher geputzt werden "Leute, was soll ich sagen: Desaster!", fiel die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin gleich mit der Tür ins Haus und gestand: "Ich wollte eigentlich was anderes." Doch wie war es zu dem Frisuren-Fail gekommen? Auch das offenbarte Tanja.

Tanja Szewczenko gibt bei Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben

Tanja Szewczenko bekommt "Oma-Bob" verpasst - und nimmt's mit Humor