Gesundheit der Kinder in Gefahr: Tanja Szewczenko lässt Dubai-Villa ausräuchern!

Köln - Tanja Szewczenko kehrt Deutschland den Rücken. In den nächsten Tagen zieht die 45-Jährige mit ihrer Familie in ihr neues Zuhause in Dubai. Vorher musste aber noch der Kammerjäger anrücken!

Tanja Szewczenko (45) hat mit ihrem Ehemann Norman Jeschke (44) ein Haus in Dubai gekauft. Die Auswanderung ist bereits in vollem Gange. © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots) Die Vorfreude auf den bevorstehenden Umzug steigt bei der ehemaligen "Alles was zählt"-Darstellerin mit jedem weiteren Tag, den die geplante Auswanderung näherrückt. Bereits in der kommenden Woche soll es so weit sein, das Abenteuer in der Wüste kann beginnen. Auf ihrem Instagram-Kanal lässt die frühere Eiskunstlauf-Queen ihre rund 300.000 Follower seit der Verkündung der Dubai-Pläne mit ausführlichen Beiträgen und Storys quasi hautnah an dem Mammut-Projekt teilhaben. In ihrem jüngsten Posting kommt Tanja einmal mehr auf ihr neues Haus zu sprechen. Von Liebe auf den ersten Blick kann die 45-Jährige in diesem Zusammenhang nicht gerade sprechen. Sie sagt: "Es war nicht DAS Haus und weit entfernt von perfekt!" Tanja Szewczenko Als Tanja Szewczenko Nachricht von "richtig bösartiger Dame" findet, kontert sie sofort Die Aufteilung der Räumlichkeiten sei zwar ein Pluspunkt, doch "es war dunkel von innen, die Türen und Schränke braun und der Garten hatte keinen Pool". Die Kirsche auf der verranzten Sahne war dann auch noch die apfelgrüne Küche. Ihr Ehemann Norman Jeschke (44) sah dennoch Potenzial in der Villa - es kam zum Kauf.

