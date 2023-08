Hund Guido wurde abgeschoben: Tanja Szewczenko muss sich Kritik gefallen lassen

Dubai - Kurz nachdem Tanja Szewczenko (46) das neue Abenteuer Dubai samt Kind und Kegel angetreten hat, ging es direkt in den Urlaub . Allerdings musste die frühere Eiskunstlauf-Queen dafür ein Opfer bringen.

Tanja Szewczenko (46) genießt ihr neues Leben am persischen Golf in vollen Zügen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Der Grund für die dreitägige Reise war allerdings ein besonderer. Denn am gestrigen Dienstag feierten der frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Star und ihr Ehemann Norman Jeschke (44) ihren 15. Hochzeitstag.

Deshalb ging es gemeinsam mit Tochter Jona (12) und den beiden Zwillingen Leo und Luis (beide 2) in ein nahegelegenes Hotel, um "einfach mal die Zeit" zu genießen.

Allerdings konnte einer nicht mit in den Urlaub: Familienhund Guido! Der Vierbeiner wurde daher in ein Hotel gebracht.

"Wir haben gestern Guido erstmal in den Urlaub geschickt. Und zwar in einen Pet-Fun-Park. Das ist ein Hundehotel und davon gibt's ziemlich viele in Dubai", teilte die 46-Jährige ihren rund 313.000 Followern mit.

Allerdings kam diese Tatsache bei den Fans der Buchautorin nicht gut an.