Ist das Abenteuer Dubai zu teuer? Tanja Szewczenko macht Abstriche beim Auto

Von Florian Fischer

Dubai - Anfang der Woche verbrachte Tanja Szewczenko (46) noch einen Kurzurlaub in einem Hotel in Dubai. Mittlerweile ist die frühere Eiskunstlauf-Queen wieder in ihrer neuen Bleibe angekommen.

Während Tanja Szewczenko (46) in Deutschland einen VW T6 Multivan fuhr, gibt es nun im Emirat einen Mercedes. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko Gemeinsam mit ihrem Ehemann Norman Jeschke (44), Tochter Jona (12) und den beiden Zwillingen Luis und Leo (beide 2) war die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin ihren 15. Hochzeitstag in einer nahegelegenen Unterkunft, um "einfach mal die Zeit" zu genießen. Jetzt geht es aber wieder ans Eingemachte. Denn in ihrem neuen Haus muss noch das eine oder andere gemacht werden. "Wir werden zuerst die Basics im Haus machen lassen, aber wir brauchen ja mal eine Gesamtübersicht der Kosten. So kann man überlegen, wo man Abstriche machen muss. Was MUSS gemacht werden, was vielleicht nicht", ließ die dreifache Mutter ihre rund 313.000 Follower wissen. Tanja Szewczenko Hund Guido wurde abgeschoben: Tanja Szewczenko muss sich Kritik gefallen lassen Ist das Abenteuer Dubai etwa zu teuer für die fünfköpfige Familie? Denn auch beim Auto muss Tanja anscheinend Abstriche machen. Im Nachbar-Emirat Schardscha, welches direkt neben Dubai liegt, machte sich Tanja gemeinsam mit ihren Liebsten auf die Suche nach einem neuen Gefährt.

Tanja Szewczenko genießt die Zeit mit ihrer Familie im Urlaub

Bevor sie Auto fahren darf: Tanja Szewczenko muss sich Medical Check unterziehen