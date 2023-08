Kostspieliges Problem an Luxus-Villa! Tanja Szewczenko trifft der Schlag

Tanja Szewczenko (46) zelebriert mit ihrer Familie immer noch Haus-Camping in vollen Zügen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Die frühere Eiskunstlauf-Queen und ihr Gatte Norman Jeschke (44) haben ein tierisches Ärgernis an ihrem Dach zu überwinden, wie Tanja am Dienstag verriet. "Da ist in dem einen Türmchen auch ein Taubenverschlag. Der muss weg", erklärte sie ihren rund 314.000 Followern in ihrer Instagram-Story.

Das Problem an der ganzen Sache: "Da ist gefühlt meterhoch die Taubenschei*e! Tote Tauben lagen da auch herum. Das geht nicht", führte die Buchautorin weiter aus und erklärte, dass so nicht nur die Geräte kaputt gingen, sondern auch die Auslässe, die ins Haus führen, verstopfen würden.

Der Verschlag müsse daher nun umgesiedelt oder gegebenenfalls ganz entfernt werden.

Das Tauben-Problem zu beseitigen ist allerdings nicht gerade günstig.