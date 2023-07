Rolle rückwärts? Tanja Szewczenko spricht von "Wiedereinzug in die Kölner Villa"

Köln - Eigentlich wollte Tanja Szewczenko (45) samt Familie am Ende des Monats in das Emirat auswandern. Der Umzug ist auch schon in die Wege geleitet, doch nun spricht die Dreifach-Mama vom Wiedereinzug.

Ende des Monats planen Tanja Szewczenko (45) und ihre Familie Deutschland zu verlassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

In den vergangenen Wochen versorgte die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin ihre Community dauerhaft mit Updates, wie der Umzug von Köln in das Emirat läuft.

Am Montag ging es dann auch mit der Hausräumung in Köln los. "Turbulent war es gestern an Tag 1 schon und auch aufregend. Aber es lief alles wie am Schnürchen. Toi toi toi 🙏🏻🍀…", teilte Tanja ihren rund 303.000 Followern bereits am Dienstag bei Instagram mit.

Am späten Abend folgte dann das nächste Update. Doch diesmal sprach die einstige Eiskunstlauf-Queen von Wiedereinzug in die Kölner Villa! "Wir ziehen wieder ein", ließ die Buchautorin ihre Anhänger wissen.

Doch bevor ihre Fans in Sorge geraten: Es war nur ein kleiner Scherz der 45-Jährigen.

"Ne, hat mein Mann gerade bei meiner Mutter organisiert, damit wir ein bisschen was zu sitzen haben. Weil wir so gar nichts mehr haben."

Also alles nur heiße Luft. Der Auswanderung der Szewczenkos nach Dubai steht nichts im Wege.