Tanja Szewczenko unter Schock: Familienhund Guido muss notoperiert werden!

Tanja Szewczenko (45) stand unter Schock, nachdem Hund Guido von einer Katze verletzt wurde. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Vor wenigen Wochen verkündete der frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Star, dass Guido mit in die Vereinigten Arabischen Emiraten geht. "Natürlich kommt Guido mit! Und wir haben nie eine Sekunde über irgendwas anderes nachgedacht!!! Weil es für uns selbstverständlich ist", polterte die Spiegel-Bestseller-Autorin bei Instagram.

Doch nun folgte der Schock! Denn der Vierbeiner musste notoperiert werden. Der Hund war mit einer Katze aneinandergeraten, die ihn am Auge erwischt hat. "Es fing direkt an zu tränen und das ging nicht so richtig zu und so", erklärte Tanja ihren rund 298.000 Followern völlig aufgelöst in einer Story.

Deshalb habe sie ihren Ehemann Norman (44) aus dem Büro abgezogen, damit er mit Guido in eine Tierklinik fährt. Auch Tochter Jona (12) begleitete den tapferen Rüden in die Klinik, musste ihrer Mutter aber schlechte Nachrichten überbringen, sodass diese in Tränen ausbrach.

"Sie hat mir gerade geschrieben, der wird jetzt sofort operiert und der könnte ja halt sein Auge verlieren oder so. Und das möchte ich nicht", sagte der frühere Eiskunstlauf-Profi weinend.

Keiner habe es kommen sehen, keiner könne etwas dafür.