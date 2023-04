Schock für Tanja Szewczenko: Ausflug auf die Dubai-Kirmes - plötzlich ist ihr Rucksack weg!

Köln/Dubai - Seit Wochenbeginn befindet sich Tanja Szewczenko (45) mit ihrer Familie im Urlaub in der Wüstenmetropole Dubai. Nach nicht mal einer Woche hat die Buchautorin bereits den zweiten Schock zu verkraften.

Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (45) erlebte im Dubai-Urlaub den nächsten Schock. © Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Schon lange hatte sich der ehemalige "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Star auf die Reise in das Emirat gefreut.

So langsam entwickelt sich der Urlaub in dem Golfstaat jedoch zu einem kleinen Albtraum. Nachdem es am vergangenen Mittwoch den ersten Schreck für die dreifache Mama gegeben hatte, als Söhnchen Luis (1) mit dem Kopf gegen eine Rutsche knallte, folgte nun schon der zweite Schock.

Denn bei einem Besuch auf der Dubai-Kirmes war plötzlich Tanjas Rucksack weg! "Wir standen schon am Ausgang und ich auf einmal so: 'Warum habe ich keinen Rucksack mehr auf dem Rücken? Wo ist mein Rucksack?'", erklärte die 45-Jährige in ihrer Instagram-Story ihren gut 289.000 Followern.

Wurde der gebürtigen Düsseldorferin etwa in der Wüstenmetropole ihre Tasche geklaut? Mama Tanja klärt auf: "Wir haben erstmal überlegen müssen. Gemeinschaftlich ist uns dann eingefallen, dass ich den Rucksack beim Karussell fahren ausziehen musste und ihn dort in so ein Fach legen musste. Und da habe ich ihn aber nicht mehr mitgenommen."

Aber keine Sorge: Der Rucksack der Buchautorin ist wieder aufgetaucht. Abholen konnte Tanja ihn bei Lost & Found.