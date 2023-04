Tanja Szewczenko teilt Verletzungs-Schreck ihres Sohnes in Dubai: "Der ist gegen eine Rutsche geknallt"

Nur kurz nach der Ankunft präsentierte Tanja Szewczenko ihren Fans ihr blaues Kleid im Palmen-Look. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Schon seit mehreren Wochen lag die Buchautorin ihrer Community mit dem anstehenden Urlaub in Dubai in den Ohren, um vor dem Alltags-Stress rund um Erziehungstipps, fehlenden Geräten auf dem Spielplatz und sonstigem Ärger zu fliehen.

Wie passend, dass sich die gebürtige Düsseldorferin am selbst auferlegten "Blaumacher-Montag" auf die Reise machte, um bloß keinen Tag zu verpassen. Nach anfänglichen Storys rund um ihre Ankunft im Emirat meldeten sich die Szewczenkos am Mittwochmorgen vom Frühstückstisch, der auch im Urlaub nicht verschont bleibt von Tanjas Storys.

Während Tochter Jona (11) genüsslich ihre Teigtasche verputzt und Papa Norman (45) mit den "Twins" Leo und Luis frisches Obst vernascht, kümmert sich die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin um ihre Storys und liefert ihrer Community kulturelle und kulinarische Einblicke.

"Es ist derzeit Ramadan in Dubai. Trotzdem ist es möglich, an sehr vielen Orten am Tag zu essen und zu trinken. Aus Respekt sollte man vielleicht nicht mit dem Hot Dog kauend über die Straße laufen, aber wir waren gestern Nachmittag auch in der Nakheel Mall auf der Palme in Dubai zum Einkaufen", verriet die 45-Jährige.

Im Anschluss ging es in ein Kinder-Spieleparadies, "damit sich die Jungs von der langen Reise am Vortag erst mal ein bisschen austoben können". Etwas zu sehr ausgetobt hat sich anscheinend Söhnchen Luis (1), der nach Aussage seiner Löwenmama gegen eine Rutsche knallte und sich selbst ein blaues Auge verpasste.