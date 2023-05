Tanja Szewczenko beobachtet besonderen Moment bei ihren Zwillingen: "Das gibt's doch nicht"

Tanja Szewczenko (45) ist stolze Mutter von drei Kindern. © Montage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Tanjas Leben ist turbulent: Als Mutter von drei Kindern fällt immer etwas an. Meist sind es dann die kleineren, etwas stilleren Momente, in denen Tanja sich umso mehr über ihre Zwillinge und deren Entwicklung freuen kann.

Zu solch einem Moment kam es am gestrigen Sonntag. Für die beiden Brüder gab es neue Langarmshirts, welche sie in freudiger Erwartung aus der Verpackung holten. Einmal ausgepackt, wusste Leo genau, was zu tun ist: Er schlüpfte durch die runde Halsöffnung und hatte das Oberteil plötzlich zur Hälfte an.

"Das gibt's doch nicht, wieso kannst du dich denn schon so anziehen?", wunderte sich Tanja entgeistert und begann, schallend zu lachen, während sie die Handykamera auf ihren Sohn hielt. Der lachte stolz zurück und wollte gleich einen zweiten Versuch starten.

Das Spektakel blieb natürlich nicht unbeobachtet: Brüderchen Luis hatte sich ebenfalls eines der Kleidungsstücke geschnappt und wollte einen Versuch starten. Mit etwas Hilfe von Mama Tanja war das Shirt in Windeseile über den Kopf gezogen und es folgte auch dort ein selbstbewusstes Lachen.

"Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein", brachte die 45-Jährige ihren beiden Söhnen entgegen. Ob sich ihre Jungs bald wirklich selbstständig anziehen können? Immerhin wissen die beiden ganz genau, wie es zumindest theoretisch funktioniert.