Tanja Szewczenko: Ehemann Norman verrät, was Dubai und die DDR gemeinsam haben

Tanja Szewczenko (46) und Norman Jeschke (44) haben sich 2008 kennengelernt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Ende Juli wanderte die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin samt ihrer Familie aus in Richtung Dubai. Kurz nach ihrer Ankunft am Persischen Golf hatten Tanja und Norman direkt was zu feiern - genauer gesagt den 15. Hochzeitstag.

Während die Buchautorin in Düsseldorf aufwuchs, begann das Leben für ihren Ehemann in der Deutschen Demokratischen Republik. Denn Norman machte seine ersten Schritte in Ost-Berlin.

In ihrer Übergangsbleibe in den Emiraten fand der 44-Jährige nun eine Sache, die ihn an seine Heimat in der DDR erinnerte, wie Tanja in ihrer Instagram-Story am heutigen Mittwochmorgen verriet.

"Guten Morgen, ihr Lieben! Wir gehen jetzt los, wir gehen jetzt Müll wegbringen", teilte die Dreifach-Mama ihren rund 315.000 Follower mit.

Doch diese Aufgabe ist kein großer Aufwand, denn in solchen Towern gebe es auf jeder Etage Müllklappen.