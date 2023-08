Tanja Szewczenko erlebt in Dubai die erste Pleite: "Da kannst du nichts machen"

Tanja Szewczenko (46) bezog mit ihren Liebsten vor wenigen Tagen ihr neues Haus in Dubai. © Instagram/tanjaszewczenko (Screenshot)

Vor wenigen Tagen hatten die Szewczenkos sich per One-Way-Ticket auf die große Reise in ihre neue Heimat begeben und auch ihre Instagram-Fans an der Auswanderung teilhaben lassen.

Auch seit ihrer Ankunft in den Arabischen Emiraten meldet sich Tanja (abgesehen von ihrem eigens ins Leben gerufenen "Blaumacher-Montag") täglich bei ihren mehr als 300.000 Followern und berichtet vom aktuellen Stand der Dinge.

Das neue Haus der Familie steht derzeit - abgesehen von einem provisorischen Betten-Lager als Schlafstätte - noch leer.

Umso mehr hatte Tanja, deren Hab und Gut derzeit noch per Schiff auf dem Seeweg ins neue Zuhause ist, sich gefreut, als sie vor Ort feststellte, dass die vorigen Besitzer ihre alte Waschmaschine zurückgelassen hatten.

Nun gab es jedoch die erste unschöne Überraschung in der neuen Bleibe am Persischen Golf: Nach nur wenigen Tagen im Einsatz gab das alte Haushaltsgerät nämlich den Geist auf, wie die 46-Jährige am Freitag in ihrer Story berichtete und (wohl auch angesichts der sich türmenden Wäsche) eine traurige Miene aufsetzte.