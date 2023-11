Tanja Szewczenko erlebt Überraschung: Dieses intime Gerät haben ihre Zwillinge entdeckt

Dubai/Köln - Dieses zuckersüße und drollige Duo hat offenbar nur Schabernack im Kopf! Mama Tanja Szewczenko (46) durfte sich am Dienstag über die neuesten spielerischen Machenschaften ihrer Kekse freuen. Oder etwa doch nicht?

Dass aber auch andere Faktoren für Schnappatmung sorgen können, dafür sorgten am Dienstag die Zwillinge Leo und Luis (beide 2).

Ihre Twins hatten sich während Mamas Dusche kurzerhand die Po-Dusche geschnappt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Das dürfte angesichts der dramatischen vergangenen Tage aber durchaus zu verschmerzen sein. Denn erst in der Vorwoche hatte die ehemalige "Alles was zählt"-Hauptdarstellerin ihren Sohn Luis in die Notaufnahme bringen müssen.

Ein hartnäckiger Infekt hatte dem Kleinen enorm zugesetzt und seinen Sauerstoff-Gehalt im Blut drastisch in den Keller gehen lassen.

Inzwischen ist der Szewczenko-Sprössling allerdings wieder auf dem aufsteigenden Ast und beweist das Mama Tanja eindrucksvoll mit Brüderchen Leo.

Schon bald will Tanja samt Sack und Pack das Familienleben im umgebauten Haus genießen. Bis dahin muss sich die "Mein Mann kann"-Kandidatin allerdings noch etwas gedulden. Ein spontan einberufener Feiertag legt die Arbeit auf ihrer Baustelle nach eigenen Angaben die nächsten Tage lahm.

Bis dahin kann sich nicht nur Luis vollständig auskurieren, sondern auch Mama Tanja von den Trocknungsarbeiten erholen.