Tanja Szewczenko erwischt ihren Mann in flagranti und ist empört: "Der versaut mir noch die Kinder"

Zwar betont sie immer wieder, wie sehr ihre Kinder das Leben bereichern, dennoch ist eine helfende Hand immer von Vorteil. "Die letzten Tage hatte ich beruflich einiges zu tun gehabt. Heute steht deswegen bisschen mehr Haushalt an", erzählte die Kölnerin ihren Fans am Freitag, während sie sich beim Ausräumen der Waschmaschine zeigte.

Jetzt aber ist die einstige "Alles was zählt"-Schauspielerin wieder im Alltag angekommen und das heißt: Arbeit und Privates unter einen Hut zu bekommen.

Norman Jeschke (43) und seine Zwillings-Söhne Luis und Leo gönnten sich eine kleine Auszeit vor dem Fernseher. © Montage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Seelenruhig saß der 43-Jährige mit seinen Söhnen am Esstisch und schaute mit ihnen auf den Fernseher, der gegenüber an der Wand angebracht war. "Der versaut mir doch glatt die Kinder", schrieb Tanja scherzhaft. Den Jungs schien es zu gefallen: Wie gebannt schauten sie auf die Flimmerkiste, in der gerade allerdings nur Werbung zu sehen war.

Die Erklärung folgte sogleich: Eigentlich hatten sie in den Keller gehen wollen, um zu spielen, so Norman. Doch offenbar wurden sie abgelenkt - von leckeren Keksen in der Küche.

Der kleine Fernseh-Moment war also nur als kleine Auszeit gedacht. Denn zuvor hatte Papa Norman mit seinen Sprösslingen die Spielsachen weggeräumt. "Das war 'ne Menge", so Tanja.

"Wir haben schwer gearbeitet", warf Norman hinterher. Luis schien dabei sehr fleißig gewesen zu sein und habe fast alles weggeräumt. Bruder Leo halte eher weniger vom Aufräumen, erklärte Tanja - so hat jeder seine Vorlieben.

Der Autorin wurde wenig später stolz gezeigt, was alles weggeräumt wurde. Da habe Mama ja nicht mehr viel zu tun, entgegnete Tanja ironisch. Sogar die Wäsche würden die drei Männer für sie erledigen. Doch da konnte die 44-Jährige lediglich in schallendes Gelächter ausbrechen.