Es geht um Tochter Jona: Tanja Szewczenko verkündet überraschende News

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Im Sommer des vergangenen Jahres zog Tanja Szewczenko (46) einen Schlussstrich unter ihr Leben in Deutschland und wanderte samt Familie in Richtung Dubai aus. Daher musste für Tochter Jona (13) eine neue Schule gefunden werden. Doch das Kapitel auf der German International School ist nun beendet!

Tanja Szewczenko (46, r.) mit Tochter Jona (13), die einen plötzlichen Schulwechsel vornimmt. © Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Wie die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin ihren rund 310.000 Followern auf Instagram jetzt verraten hat, hat die 13-Jährige sich für einen Schulwechsel entschieden.

"Jona hatte den Wunsch geäußert, die Schule wechseln zu wollen. Von der German International School geht es für sie nach den Sommerferien nun auf eine britische Schule. Eine Academy", erklärt Tanja.

Demnach habe ihrer Tochter die britische Schule und das britische Schulsystem bereits im vergangenen Jahr gefallen, dennoch entschied man sich dagegen, da man nicht mutig genug gewesen sei.

Zuvor musste der Teenager aber auch erst mal eine Aufnahmeprüfung und andere Tests bestehen. Dies habe Jona aber schlussendlich an zwei britischen Schulen in der Nähe geschafft und durfte anschließend wählen, welche sie in Zukunft besuchen möchte.

"Year 8 heißt es nun ab September für unser Mädchen und sie freut sich wahnsinnig darauf", führt die frühere Eiskunstlauf-Queen aus.