Tanja Szewczenko gibt Update: Dann kann sie endlich mit ihrer Familie in die neue Villa

Doch bald ist es so weit! Endlich kann die Dreifach-Mama mit ihrer fünfköpfigen Familie ihr neues Eigenheim bewohnen. "In zwei Wochen soll es so sein, dass wir hier zumindest schlafen können", teilte die frühere "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Darstellerin nun ihren rund 313.000 Followern in einer Instagram-Story mit.

Das "Gewerk Klimaanlage" brauche leider viel länger, als es vorhergesagt war, weshalb auch die weiteren Arbeiter etwas ausgebremst würden. "Die wiederum kommen in allem, was sie tun, gut voran."

Vor allem eins bereitet der Buchautorin große Probleme: Bald "kommen die ersten Gäste. Die Schwiegereltern. Danach dann meine Mama bis über Weihnachten", verkündet Tanja.

Daher darf man gespannt sein, ob die neue Luxus-Villa der Szewczenkos in Kürze bewohnbar ist.