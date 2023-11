Tanja Szewczenko in großer Sorge: Sohn Luis (2) muss ins Krankenhaus - "Er hat geweint und sich gewehrt"

Tanja Szewczenko (46) musste ihr Söhnchen Luis (2) ins Krankenhaus bringen und über Nacht auf Station bleiben. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Was genau dem Zweijährigen fehlt, war zunächst ein Rätsel. Luis habe am Wochenende unruhig geschlafen "und ihm tat das Husten weh", teilte Tanja ihren rund 312.000 Followern in einer Instagram-Story mit.

Morgens sei der Zwillingsbruder von Leo dann "recht kurzatmig" gewesen und habe erhöhte Temperatur gehabt. Tanja und ihr Ehemann Norman Jeschke (44) zögerten nicht lange und suchten Hilfe in einer Arztpraxis.

Erste Untersuchungen ergaben dann, dass die Sauerstoff-Sättigung zu niedrig war und Luis beim Atmen pfiff. "Die Ärztin entschied, uns ins Krankenhaus einzuweisen", berichtete Tanja weiter.

Auf einen Krankenwagen konnten die Szewczenkos zwar verzichten, in der Notaufnahme sei dann jedoch empfohlen worden, Luis stationär aufzunehmen. Was danach folgte, hätte Tanja ihrem Sprössling jedoch wohl lieber erspart.