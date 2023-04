Tanja Szewczenko ist von Menschen in Deutschland genervt: "Wenn wir so furzig sind..."

Köln - Tanja Szewczenko (45) und ihre Familie sind aus dem Urlaub in Dubai zurückgekehrt. Doch so wirklich genießen kann sie das Leben in Deutschland noch nicht wieder. Ganz im Gegenteil: die Buchautorin ist genervt von den Leuten hierzulande.

Der ehemalige "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Star verbrachte einige Tage mit seiner Familie im Golfstaat und genoss das Leben dort sehr.

Anscheinend so sehr, dass die 45-Jährige das Leben in Deutschland nicht mehr aushält. Ausschlaggebend dafür war wohl ein Einkauf in einem Blumenladen. "Ich bin gerade bisschen irritiert. Viele Leute wirken derzeit so griesgrämig und genervt und auch im Dienstleistungsbereich", teilte Tanja ihren gut 289.000 Followern in einer Instagram-Story mit.

Schnell zog die Dreifach-Mama einen Vergleich zu ihrem Aufenthalt im Emirat. "Vielleicht bin ich vom Urlaub verwöhnt, da war es einfach ganz anders. So positiv", so der frühere Eiskunstlauf-Profi weiter.

"Klar", sei "hier in Deutschland vieles nicht so einfach, das müssen wir auch nicht schön reden, das wissen wir alle! Das schlägt mit Sicherheit aufs Gemüt."

Doch "wenn wir im Miteinander auch noch so furzig sind, dann machen wir es ja nicht besser, sondern noch deprimierender", war die Buchautorin empört.