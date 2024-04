Tanja Szewczenko kämpft in Dubai mit Unwetter: Frisch renoviertes Haus voller "Lecks"!

Tanja Szewczenko (46) hat in ihrem neuen Eigenheim in Dubai dank eines heftigen Unwetters aktuell alle Hände voll zu tun!

Von Laura Miemczyk

Dubai - Tanja Szewczenko (46) hat in ihrem neuen Eigenheim in Dubai aktuell alle Hände voll zu tun! Nachdem die Renovierungsarbeiten im Haus der Familie erst vor wenigen Monaten abgeschlossen waren, sorgte ein Unwetter im Wüstenstaat nun für gleich mehrere Baustellen in den vier Wänden der Szewczenkos!

Der Himmel über Dubai färbte sich angesichts des Unwetters beinahe schwarz - Tanja Szewczenko (46) hatte in ihrem frisch renovierten Haus alle Hände voll zu tun! © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots) Tanja nimmt ihre mehr als 300.000 Instagram-Fans bekanntlich täglich mit durch ihren Alltag und gewährt ihren Anhängern dabei sehr private Einblicke in ihr kunterbuntes Familienleben. Am Dienstag hatte die "Momfluencerin" jedoch keine guten Neuigkeiten zu berichten! Während die Wahl-Heimat der Auswanderer von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht wurde, machten sich im Haus der fünfköpfigen Familie nämlich zahlreiche "Lecks" bemerkbar, durch die es in mehreren Räumen durch die Decke tropfte. Tanja Szewczenko Tanja Szewczenko vom Luxusleben beseelt, plötzlich prügeln ihre Jungs aufeinander ein Tanja hatte das "Spektakel" in gewohnter Manier für ihre Instagram-Community festgehalten und mit der Handykamera gefilmt, wie dicke Regentropfen sich ihren Weg ins frisch renovierte Eigenheim der Szewczenkos bahnten. So bildete sich beispielsweise im Flur und in der Küche regelrechte Pfützen, während das Wasser sogar in einen Sicherungskasten im Keller lief.

Bei Instagram zeigte Tanja Szewczenko Ausschnitte des schweren Unwetters - und seine Folgen

Tanja Szewczenko kämpft gegen Regenflut: "Kaum zu beschreiben!"