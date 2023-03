Tanja Szewczenko kann nicht mehr lachen: Leo und Luis prügeln aufeinander ein!

Tanja Szewczenko (45) hat mit ihren Zwillingen Leo und Luis (beide 1) derzeit alle Hände voll zu tun. © instagram/tanjaszewczenko (Screenshots, Bildmontage)

Seit die eineiigen Zwillinge Leo und Luis im April 2021 als Frühchen das Licht der Welt erblickten, werden sie von ihrer Mama rund um die Uhr mit der Handykamera verfolgt. Unzensiert und voller Stolz präsentiert die ehemalige Eiskunstlauf-Queen das Material anschließend im Netz und begeistert damit ihre rund 288.000 Fans auf Instagram.

Kinder bringen nun mal Klicks und Likes, das weiß auch die gewiefte Geschäftsfrau. Da werden die Persönlichkeitsrechte der Kleinen eben kurzerhand hintangestellt. Hauptsache, die Community bleibt über jeden noch so kleinen Entwicklungsschritt der "Kekse" auf dem Laufenden.

Nun gewährte Tanja plötzlich einen ungewöhnlich ernsten Einblick in ihren Happy-Family-Alltag. "Es ging heute alles etwas drunter und drüber", so die frühere "Alles was zählt"-Darstellerin in ihrer Story.

Der Grund: "Die Jungs waren extrem auf Krawall gebürstet!" Leo und Luis hätten sich den gesamten Tag über ständig gehauen und an den Haaren gezogen. Schlawiner!