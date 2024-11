Tanja Szewczenko kehrt Dubai nach nur einem Jahr den Rücken: Was ist vorgefallen?

Im Sommer 2023 fassten die frühere " Alles was zählt "-Darstellerin und ihr Mann Norman Jeschke (45) den Entschluss, mit ihren drei Kindern und Fellnase Guido ein neues Leben in der politisch umstrittenen Wüsten-Metropole zu beginnen.

Die frühere Schauspielerin hat sich bereits um eine adäquate Betreuung ihrer Kinder für die Zeit in Deutschland gekümmert. © Instagram/tanjaszewczenko (Screenshot)

Doch eine lukrative Job-Chance zwingt die Familie jetzt zum vorübergehenden Umdenken. Norman habe die Möglichkeit erhalten, ein großes Bauprojekt in Norddeutschland zu leiten, führt Tanja weiter aus.

"Der Schritt basiert auf der Expertise, die er in Dubai gesammelt hat", erklärte sie. Doch das Abenteuer am Persischen Golf ist damit noch längst nicht vorbei. Die Familie wird zunächst nur für sechs Monate nach Deutschland zurückkehren.

Für die drei gemeinsamen Kinder ist gesorgt. Die älteste Tochter wird in diesem Zeitraum eine englischsprachige Schule besuchen, während die Zwillinge mehrsprachig betreut werden sollen.

Die Frage, was mit ihrem Haus in Dubai passiert, bleibt offen. Vermieten fällt wohl flach, weil dadurch die eigene Nutzung bei Bedarf eingeschränkt wäre. Eine Bleibe in Deutschland ist bereits gefunden. Dies wurde bereits "in den Herbstferien festgezurrt".