Tanja Szewczenko liefert Update zu Hund: Muss sie geliebten Guido zurücklassen?

Köln - Hat Tanja Szewczenko (45) im Zuge der Auswanderung nach Dubai plötzlich ein Problem mehr? Nach dem Verletzungsschock um Familienhund Guido stehen einige Fragezeichen hinter der Auswanderung des Vierbeiners. Muss die Ex-Eislaufqueen die Fellnase in Köln zurücklassen?

Einziges Problem: Schon am Montag sollen die Umzugskartons abgeholt und in die Wüstenmetropole gekarrt werden.

Gerät der Umzug in der kommenden Woche damit ins Straucheln? Laut Tanja benötige Guido nach überstandener Not-OP nämlich sage und schreibe neun (!) verschiedene Augentropfen, um sein Augenlicht behalten zu können.

Erst am Freitag ereignete sich ein kleines Drama um das kleinste Familienmitglied der Szewczenkos. "Guido ist auf eine Katze gestoßen, die hat ihm die Kralle ins Auge gehauen. Die Hornhaut wurde durchtrennt", verriet die 44-Jährige am heutigen Dienstag.

Das Haus der 44-Jährigen sieht derweil aus wie ein Schlachtfeld. Am Montag rollen die ersten Umzugswagen an. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Als wäre das Drama um den süßen Vierbeiner noch nicht genug, muss sich Tanja im Rahmen ihrer Auswanderung auch von einem Werbepartner verabschieden.

Das Unternehmen "Motatos" lieferte der 44-Jährigen daher am Dienstag die letzte Bestellung - zum Leidwesen der Löwenmama. "Nach Dubai liefern sie leider nicht ... ☹️", teilte sie mit.

Wenden sich in Zukunft noch weitere Partner von der ehemaligen "Alles was Zählt"-Hauptdarstellerin ab? Gut möglich ... Denn erst jüngst sorgte Tanja mit ihrem Auftritt auf dem Kölner CSD am vergangenen Sonntag für einen gehörigen Shitstorm.

An der Seite von Ehemann Norman (44) ließ sich das Duo in der Kölner Innenstadt von der Masse bejubeln - Regenbogenfahnen inklusive.

Die sollte sie kurz vor dem Abflug aber schleunigst verstecken oder gar in Köln lassen. In ihrer neuen Heimat gelten Fahnen und Symbole wie die des Regenbogens als verboten. Das hat ihr auch die in ihren Augen "weltbeste und tollste Community" versucht einzutrichtern.

Bis zum Umzug wird sich die 44-Jährige sicher noch das ein oder andere Mal bei ihren Fans melden. Auch auf dem eigenen YouTube-Channel will die gebürtige Düsseldorferin ihre Community fernab der Heimat am Wüstenleben teilhaben lassen.