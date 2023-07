Tanja Szewczenko muss Abschied von Familienhund Guido nehmen

Köln/Frankfurt - Es ist so weit! Schon vor etwas mehr als zwei Monaten erzählte Tanja Szewczenko (45) von den Auswanderungs-Plänen nach Dubai. Nachdem in den vergangenen Tagen das Haus in Köln leer geräumt wurde, geht es nun in das Emirat. Deshalb musste die Familie Abschied von Familienhund Guido nehmen.