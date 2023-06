Lässt Tanja Szewczenko bei Auswanderung Hund Guido zurück? Das passiert mit dem Vierbeiner!

Schauspielerin Tanja Szewczenko gibt endlich Auskunft! Die dreifache Mama äußerte sich nun zu den Plänen rund um Familienhund Guido. Kommt er mit nach Dubai?

Von Maurice Hossinger

Köln - Endlich hat sie das Geheimnis gelüftet! Tanja Szewczenko (45) ließ am Donnerstag die Bombe platzen und kündigte an, was rund um die Auswanderung nach Dubai mit Familienhund Guido passiert. Muss sich der Vierbeiner von seiner Familie verabschieden?

All den bösen Zungen in ihrer Community streckte die 45-Jährige buchstäblich die Zunge raus. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewzcenko Schon bald brechen die Szewczenkos um Familienoberhaupt Tanja die Zelte in Deutschland ab, um am Persischen Golf das neue Glück zu finden. Auch Hund Guido wird nach anhaltenden Diskussionen innerhalb der Community seine sieben Sachen packen und ins Emirat ziehen. Das verriet die einstige "Alles was zählt"-Darstellerin am heutigen Donnerstag via Instagram. "Ihr hattet ja gefragt, was mit dem Hund passiert. Die Antwort auf die Frage findet ihr im Reel", lenkte die 45-Jährige die Aufmerksamkeit und Klicks auf ihren mit Eifer kreierten Content. Tanja Szewczenko Tanja Szewczenko findet beim Ausmisten haufenweise Spritzen: "Braucht euch nicht schämen" "Böse Zungen behaupteten gleich, die nehmen den nicht mit! Die antworten nicht, die werden den nicht mitnehmen! Der bleibt wahrscheinlich hier", schrieb Tanja über die Reaktionen einiger Fans, die ihr in den vergangenen Tagen um die Ohren flogen. "Natürlich kommt Guido mit! Und wir haben nie eine Sekunde über irgendwas anderes nachgedacht!!! Weil es für uns selbstverständlich ist."

Tanja Szewczenko will Community aufklären