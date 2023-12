Tanja Szewczenko schenkt ihren Zwillingen (2) Autos zum Nikolaus

Die Zwillinge (2) von Tanja Szewczenko (46) und Norman Jeschke (44) haben vom Nikolaus Autos geschenkt bekommen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Doch bevor Luis und Leo ihre großzügigen Präsente in Empfang nehmen konnten, erlaubte sich Tanja einen kleinen Scherz.

Die Jungs würden bereits ungeduldig auf den Nikolaus warten, erklärte die Dreifach-Mama in einer Instagram-Story. Der Tower, in dem die Szewczenko zurzeit noch wohnen, bis sie endlich in ihre frisch renovierte Dubai-Villa einziehen können, sei jedoch sehr groß. "Bis der Nikolaus an jeder Tür war, dauert das", lautete Tanjas logische Schlussfolgerung.

Dann war es endlich so weit: Die Zwillinge durften das Zimmer betreten, in dem die beiden Spielzeugautos im XXL-Format bereits auf sie warteten. Sichtlich entzückt begutachteten sie ihre neuen Besitztümer und staunten: "Wow, Autos!"

Wenige Augenblicke später saßen Luis und Leo auch schon hinterm Lenkrad ihrer Cabrios und düsten in Schrittgeschwindigkeit durch die Hochhaus-Wohnung. "Oh Gott, das gibt ja was. Wir sollten vielleicht erst mal auf 'ne große Freifläche", intervenierte Tanja schnell, bevor es noch zu Unfällen kommen konnte.