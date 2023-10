Tanja Szewczenko spricht von Rückkehr: Hat sie schon die Schnauze voll von Dubai?

Dubai - Seit Ende Juli lebt Tanja Szewczenko (46) samt ihrer Familie nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eigentlich schien alles perfekt zu sein, doch nun redet sie bereits von einer Rückkehr nach Köln .

Tanja Szewczenko (46) denkt schon an eine Veränderung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Zunächst plauderte die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin über die derzeitige Renovierung ihrer Luxus-Villa in Dubai. Dabei ging es darum, dass die fünfköpfige Familie bald keine Garage mehr habe, da diese zum Gästebereich umgebaut werde.

"Wir haben es immer schon geliebt, Gastgeber zu sein, ob für Familie oder Freunde auch in Köln. Wir waren immer stolz auf unser Gästezimmer, was wir anbieten konnten. Auch mit einem Duschbad daneben. Und jetzt so einen Bereich zu haben, damit verwirklichen wir wieder einen weiteren Traum auch von uns persönlich", ließ Tanja ihre rund 313.000 Follower bei Instagram wissen.

Denn wenn es ihren Gästen gut gehe, gehe es ihnen auch gut. "Es ist ein total tolles Gefühl, zu Familie und Freunde zu sagen: 'Kommt her und genießt es einfach und habt trotzdem eure Privatsphäre und wir können zusammen sein.' Das ist ein wunderbares Privileg, das wir sehr zu schätzen wissen", führte sie weiter aus.

Was einige ihrer Anhänger jedoch verwundert hat, ist die Tatsache, dass die Garagentore erhalten bleiben. Und das hat auch einen bestimmten Grund, wie die Dreifach-Mama verriet.