Tanja Szewczenko stellt Tochter mit Haushalts-Fail bloß: "Muss noch zu Ende lachen"

Tanja Szewczenko (45) und ihr Ehemann Norman "Jeschi" Jeschke (44) haben zusammen drei Kinder: die 12-jährige Jona sowie die Zwillinge Leo und Luis (beide 1). © instagram/tanjaszewczenko (Screenshots, Bildmontage)

"How to open man eine Konserve" lautet der sensationell kreative Titel des neusten Machwerks der ehemaligen "Alles was zählt"-Darstellerin, welches sie jüngst auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte.

"Was hast du vor?", erkundigt sich Tanja zu Beginn des Videos (Reel), als sie ihre Erstgeborene beim erfolglosen Hantieren in der Küche entdeckt. "Ich will diese Dose für Guido öffnen", erklärt Jona, während sie frustriert versucht, die Hundefutter-Konserve mithilfe eines Nussknackers aufzuhebeln. Ja, richtig gelesen. Ein NUSSKNACKER!

Die Gewinnerin der ersten Staffel von "Let's Dance-Kids" versichert ihren Eltern aber, es zunächst mit einem echten Dosenöffner versucht zu haben - ohne Erfolg. Zum Beweis kramt sie das Utensil noch einmal aus der Schublade hervor und setzt es ein weiteres Mal vergeblich am Dosenrand an.

Mama Tanja kriegt sich hinter der Handykamera schon jetzt kaum noch ein: "Ich kann das gerade nicht erklären, ich muss erstmal zu Ende lachen."

Noch besser wird es, als mit Ehemann Norman Jeschke (44) die vermeintliche Rettung für den hungrigen Vierbeiner naht.