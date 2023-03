Verhalten der Zwillinge setzt Tanja Szewczenko zu: "Was hat man falsch gemacht?"

Tanja Szewczenko (45) ist Mama von drei Kindern. Die Zwillinge Leo und Luis erblickten im April 2021 das Licht der Welt. © instagram/tanjaszewczenko (Screenshots, Bildmontage)

Seit Leo und Luis im April 2021 das Licht der Welt erblickten, werden sie von ihrer Mama voller Stolz und gänzlich unzensiert im Netz zur Schau gestellt.

Nur an ihrem "Blaumacher-Montag" gönnt die frühere Eiskunstlauf-Queen ihren rund 290.000 Follower auf Instagram eine Verschnaufpause vom alltäglichen Familien-Wahnsinn.

Nun teilte die frühere "Alles was zählt"-Darstellerin einen neuen Beitrag, in welchem sie (mal wieder) betont, wie gerne ihr die beiden Kekse aktuell noch im Haushalt helfen. Durch das gemeinsame Erledigen der Aufgaben dauere zwar alles länger, Langeweile und Unmut kämen so aber nicht auf.

Doch dann schlägt die frühere Eiskunstlauf-Queen plötzlich ernstere Töne an. Denn nicht immer gelingt die Integration von Leo und Luis in ihren Alltag so prima, wie sie es in ihren Storys am liebsten vermittelt. Jüngst zeigten sich die Twins mal wieder von ihrer "unausstehlichen" Seite.

"Dauernd haben sie sich an den Haaren gezogen, gebissen oder gehauen. Auch ich hab es abbekommen", erzählt Tanja spürbar niedergeschlagen. Und sie ergänzt: "In solchen Momenten ist es nicht immer einfach, Ruhe zu bewahren!"