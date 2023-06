Tanja Szewczenko verkauft ihre Familien-Villa mit Pool

Köln/Dubai – Es wird ernst! Die Auswanderungspläne von Tanja Szewczenko (45) und ihrer Familie werden immer konkreter. Jetzt hat die Ex-" Alles was zählt "-Schauspielerin ihr Kölner Eigenheim offiziell zum Verkauf angeboten und sogar schon mehrere Interessenten gefunden.

Tanja Szewczenko (45) wandert mit ihrer Familie nach Dubai aus und verkauft dafür ihr Kölner Eigenheim. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Vor wenigen Wochen hatten die dreifache Familienmutter und ihr Ehemann Norman Jeschke (44) angekündigt, dass sie mitsamt Kind und Kegel nach Dubai auswandern wollen.

Seitdem ist die Familie zu Hause fleißig am Ausmisten, immerhin können nur die wichtigsten Habseligkeiten ins neue Leben in der Wüsten-Metropole mitgenommen werden. Die größte Entbehrung steht den Szewczenkos dabei erst noch bevor, und zwar dann, wenn ihre Villa am Rande Kölns den Besitzer wechselt.

So machen Tanja und Norman nämlich keine halben Sachen, um sich den Traum vom Auswandern zu finanzieren.

In einem YouTube-Video berichtete die 45-Jährige nun von ihrem Termin mit einer Maklerin, bei dem Fotos und Videos vom Szewczenko-Anwesen für das Exposé gemacht wurden. Dann ging alles ratzfatz!

Kurz nachdem die Verkaufsanzeige online gestellt war, gab es nämlich bereits die ersten Interessenten. Sieben an der Zahl, wie Tanja verriet: "Ausschließlich Familien, die hier aus der Gegend kommen, oder in die Familie ziehen wollen."