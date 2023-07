Tanja Szewczenko wandert endgültig aus! Fans üben heftige Kritik an neuer Heimat Dubai

Köln/Dubai - Sie hat es endlich geschafft! Nach all den Vorbereitungen und vergossenen Tränen brach Tanja Szewczenko (46) zum Start in die neue Woche samt Familie in ihre neue Heimat Dubai auf. Das Kapitel Deutschland ist für die ehemalige Eiskunst-Queen damit endgültig beendet.

Gesagt, getan! Am späten Dienstagabend haute die Dreifach-Mama dann erstmals aus ihrer neuen Heimat in die Tasten. "Wir sind da und irgendwie fühlt es sich noch lange nicht nach 'ausgewandert' an…", erklärte die 46-Jährige.

Lediglich der Check-in im Flughafen-Hotel in Frankfurt und ein kurzer Lagebericht schafften es in die Story der Neu-YouTuberin. "Ich melde mich spätestens morgen oder übermorgen früh bei euch."

Wegen anfänglicher Reisestrapazen meldete sich die einstige "Alles was zählt"-Darstellerin am Montag in etwas kürzerer Form bei ihrer Community.

Das neue Haus der Szewczenkos: Nach Angaben der 46-Jährigen ist im Inneren noch einiges zu tun. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Fortan zählt Tanja, gemeinsam mit Ehemann Norman (44), Tochter Jona (12) und den "Keksen" Luis und Leo (beide 2), also zu den 3,5 Millionen Einwohnern des Wüstenstaats.

Und was darf nach den ersten Schritten auf neuem heimischen Boden nicht fehlen? Richtig! Das obligatorische Foto der Ankunft.

"Hundemüde vom Tag und den Ereignissen, wollten wir den Schnappschuss nach der Ankunft am Flughafen Dubai mit euch teilen. Wie immer gab es erstmal einen Eistee bei Starbucks und dann ging’s los zu unserem neuen Haus" - den Eistee gab es übrigens in Plastik und nochmals Plastik.

Das stellte die Fans aber eher weniger vor Fragen als die Unterkunft der gebürtigen Düsseldorferin! "In der gestrigen Story hast du doch gesagt, ihr seid im Hotel?" wollte eine Userin wissen.

Auch eine Weitere störte sich am neuen Lebensmittelpunkt der Familie und der Entscheidung des Familien-Oberhaupts. "Ganz ehrlich.... Man hat eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann, Haus, Pool, Garten, tauscht sein Leben für ein dunkles Gruselobjekt in Dubai 😏😏😏😏schrecklich!!!"

Für die ehemalige "Mein Mann kann"-Teilnehmerin allerdings kein Grund zur Beunruhigung. Für sie und ihren Gatten steht nach wie vor die "berufliche Perspektive von Norman" im Vordergrund.

Schon am heutigen Mittwoch will Tanja ihre Community über die Reise ins umstrittene Paradies am Persischen Golf in Hülle und Fülle informieren.