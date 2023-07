Tanja Szewczenko wandert nach Dubai aus: Doch ist das Abenteuer nur von kurzer Dauer?

Köln - Nicht mehr lange, bis Tanja Szewczenko (45) mit der gesamten Familie Deutschland den Rücken kehrt und in Dubai ein neues Kapitel aufschlägt. Doch ist das Abenteuer nur von kurzer Dauer?

Tanja Szewczenko (45) wandert gemeinsam mit ihrer Familie nach Dubai aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

In den vergangenen Wochen versorgte die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin ihre Community dauerhaft mit Updates, wie der Umzug von Köln in das Emirat läuft.

Auch dieses Mal teilte die Dreifach-Mama ihren rund 299.000 Instagram-Followern die neuesten News mit. Unter dem Motto "Der Countdown läuft ..." schilderte sie den Ablauf der ersten Tage am Persischen Golf. "Ende des Monats werden wir mit einem One-Way-Ticket nach Dubai fliegen", so Tanja.

Ihr Ehemann Norman Jeschke (44) freue sich auf die neue berufliche Herausforderung und auch auf die Firma, die das Paar gemeinsam führen wird.

Aber es gibt auch Vorfreude auf die familiären Dinge, die dann anstehen werden. "Wir freuen uns auf viele Ausflüge mit den Kindern. Wir sind gespannt, das Umland kennenzulernen, am Strand Sandburgen zu bauen und Routine in einen neuen Alltag zu bekommen", schrieb die frühere Eiskunstlauf-Queen in ihrem Post.

Am Anfang würde es sicher abenteuerlich werden, aber genau das mache die Spannung aus. Zumal die fünfköpfige Familie nicht ins Fünf-Sterne-Hotel, sondern in ein unrenoviertes Haus ohne Möbel ziehen würde. "Dafür packen wir ein paar Luftbetten (die besseren Luftmatratzen) ein und los gehts", berichtet Tanja weiter.