Tanja Szewczenko zieht nach heftiger Fan-Kritik krassen Vergleich! Meint sie das ernst?

Dubai - Lange Zeit hat sich Tanja Szewczenko (46) nicht zur massiven Fan-Kritik geäußert! Am gestrigen Donnerstag verteidigte die Buchautorin und Dreifach-Mama ihre neue Heimat allerdings ohne Gnade. Ob sie ihre Fans damit besänftigt?

Anders als in den Wochen zuvor nahm sich Tanja diesen Beitrag allerdings zur Brust und reagierte darauf!

"Alles spielt sich leider in irgendwelchen Malls oder Indoorspielplätzen ab, das finde ich persönlich alles zu künstlich, überladen und grell. Nicht meine Vorstellung von Freizeit für Kinder ...", ließ ein unbekannter User seinen Frust ab.

Ausgelöst durch ihren CSD-Besuch in Köln übten zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger der ehemaligen RTL-Darstellerin massive Kritik an den Machenschaften im Emirat.

Schon lange Zeit kursiert in ihrer "weltbesten und schönsten Community" rund um ihre Auswanderung das Gerücht einer Doppelmoral ...

Mit diesen Statements versuchte die 46-Jährige sich aus der Affäre zu ziehen. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Für sie sei es eben klar, dass man in heißen Monaten Indoor-Aktivitäten nutze. "In Deutschland haben wir nach Indoor-Aktivitäten geschaut (nicht immer welche gefunden) und dann mehr zu Hause gemacht."

Man veranstalte ja im Winter auch keine Gartenparty oder säße samt Picknickdecke auf der Wiese, teilte sie mir. Versteht sich von selbst, oder?

So weit, so gut ... Doch dann zog die 46-Jährige einen äußerst bizarren Vergleich zurate. Weil eine Userin sich traute, Dubai eine "künstlich erschaffene Welt" zu nennen, reiste Tanja kurzerhand ganz weit in die Vergangenheit.

"Das Wort 'künstlich' fällt in Verbindung mit Dubai sehr oft", musste sie feststellen. Aber: "Die Stadt wurde von Menschenhand erschaffen. Wie jede Stadt dieser Welt. Wir haben in Europa schon vor hunderten (die Römer vor Tausenden von Jahren) 'künstlich' Lebensraum geschaffen."

Wie bitte? Richtig gelesen! Dubai sei nichts anderes als eine von Römern erschaffene Stadt damals - aha ...