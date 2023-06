Tanja Szewczenko: Keine Visa! Dubai-Auswanderung damit vom Tisch?

Köln - Es war bereits alles in die Wege geleitet, doch plötzlich gerät die geplante Dubai-Auswanderung von Tanja Szewczenko (45) in Gefahr. Der Grund sind ihre Kinder!

Tanja Szewczenko (45) hat keine Lust mehr auf Deutschland. Sie wandert mit ihrer Familie in diesem Sommer nach Dubai aus. © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots)

Die ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin und ihre Familie sind fest gewillt, Deutschland den Rücken zu kehren. Die Doppelhaushälfte in Köln ist verkauft und ein Termin für den Umzug in die Wüste bereits fix terminiert. Nun droht das ganze Projekt jedoch ins Wanken zu geraten!

Auf ihrem Instagram-Kanal erklärte die 45-jährige Dreifach-Mama während einer Autofahrt nun die genauen Hintergründe. Zunächst offenbarte sie in ihrer Story aber das Ziel des Ausflugs: "Sind gerade auf dem Weg zur Bezirksregierung Düsseldorf."

Wie die frühere Eiskunstlauf-Queen weiter verriet, benötigen die internationalen Geburtsurkunden der Kinder und ihre internationale Eheurkunde eine sogenannte Apostille, also eine besondere Form der Beglaubigung. Doch wofür das Ganze?

"Wir brauchen das alles für das Visum der Kinder", erklärte Tanja und offenbarte damit gleichzeitig, dass ihr Nachwuchs noch über gar keine gültigen Einreisedokumente in die Metropole am Persischen Golf besitzt.

Nach dem Termin in Düsseldorf meldete sich die TV-Bekanntheit erneut bei ihrer Community. Die Urkunden seien nun erfolgreich vorbeglaubigt, allerdings nur die der Kinder. Für die Eheurkunde ist wiederum die Bezirksregierung Köln zuständig.